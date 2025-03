TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagnachmittag gefragt

So bewegt sich TeamViewer

Die Aktie von TeamViewer zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 12,68 EUR.

Die Aktie legte um 15:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 12,68 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TeamViewer-Aktie bisher bei 12,74 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,42 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 226.397 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,38 EUR) erklomm das Papier am 14.03.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,45 Prozent. Am 20.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 8,93 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 29,58 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,066 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,57 EUR für die TeamViewer-Aktie.

TeamViewer ließ sich am 12.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,18 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 176,97 Mio. EUR gegenüber 163,11 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte TeamViewer am 06.05.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von TeamViewer rechnen Experten am 06.05.2026.

In der TeamViewer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,05 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Handel in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsende

XETRA-Handel TecDAX schließt im Minus

MDAX aktuell: So steht der MDAX nachmittags