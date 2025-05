TeamViewer Aktie News: TeamViewer gibt am Nachmittag nach

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 10,76 EUR.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 10,76 EUR. Das bisherige Tagestief markierte TeamViewer-Aktie bei 10,73 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,82 EUR. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 451.437 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,66 EUR erreichte der Titel am 02.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 26,91 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2024 (8,93 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für TeamViewer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,053 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 15,43 EUR aus.

TeamViewer ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,19 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,14 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 178,75 Mio. EUR – ein Plus von 10,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 161,65 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.07.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.08.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,04 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

