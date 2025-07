TeamViewer Aktie News: Anleger schicken TeamViewer am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

So entwickelt sich TeamViewer

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 9,47 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:50 Uhr 0,2 Prozent auf 9,47 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die TeamViewer-Aktie bis auf 9,32 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,45 EUR. Zuletzt wechselten 300.291 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 02.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 44,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. Am 20.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,93 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem TeamViewer seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,053 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,07 EUR.

TeamViewer ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 178,75 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 161,65 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die TeamViewer-Bilanz für Q2 2025 wird am 29.07.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 04.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,02 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

