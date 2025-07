TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Vormittag schwächer

TeamViewer im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 9,41 EUR abwärts.

Die TeamViewer-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 9,41 EUR abwärts. Im Tief verlor die TeamViewer-Aktie bis auf 9,41 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,45 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 11.451 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 02.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,66 EUR. 45,11 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,93 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 5,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

TeamViewer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,053 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 15,07 EUR.

Am 06.05.2025 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,14 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 178,75 Mio. EUR im Vergleich zu 161,65 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die TeamViewer-Bilanz für Q2 2025 wird am 29.07.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 04.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

