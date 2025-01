TeamViewer Aktie News: TeamViewer stabilisiert sich am Donnerstagmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die TeamViewer-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 10,62 EUR.

Mit einem Wert von 10,62 EUR bewegte sich die TeamViewer-Aktie um 11:49 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bei 10,71 EUR. In der Spitze fiel die TeamViewer-Aktie bis auf 10,56 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,65 EUR. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 68.891 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,26 EUR erreichte der Titel am 07.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 43,69 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 20.12.2024 auf bis zu 8,93 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 15,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 14,86 EUR.

Am 06.11.2024 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 168,68 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 158,11 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die TeamViewer-Bilanz für Q4 2024 wird am 12.02.2025 erwartet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 10.02.2026 erwartet.

Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,900 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Verluste in Frankfurt: MDAX gibt zum Start nach

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Abschläge

Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX steigen