TeamViewer Aktie News: Anleger schicken TeamViewer am Vormittag auf rotes Terrain

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 10,02 EUR.

Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:04 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 10,02 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die TeamViewer-Aktie bis auf 10,02 EUR. Bei 10,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 15.895 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.08.2024 bei 13,66 EUR. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 26,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,93 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,058 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,43 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TeamViewer am 06.05.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,19 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,14 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 178,75 Mio. EUR gegenüber 161,65 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.07.2025 erfolgen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 04.08.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,03 EUR fest.

