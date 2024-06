TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag höher

Kursverlauf

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 10,66 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:46 Uhr konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 10,66 EUR. Die TeamViewer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,73 EUR aus. Bei 10,66 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 55.621 TeamViewer-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.08.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 66,46 Prozent Luft nach oben. Am 17.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,54 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 17,29 EUR.

TeamViewer veröffentlichte am 07.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,13 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,83 Prozent auf 161,65 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 151,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Am 05.08.2025 wird TeamViewer schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2024 0,848 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Handel in Frankfurt: MDAX zum Start mit Zuschlägen

TecDAX aktuell: TecDAX liegt zum Start des Montagshandels im Plus

Schwacher Handel: TecDAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein