TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochvormittag mit KursVerlusten

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 9,85 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 1,1 Prozent auf 9,85 EUR. Im Tief verlor die TeamViewer-Aktie bis auf 9,85 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 112.036 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Bei 13,66 EUR markierte der Titel am 02.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. Bei 8,93 EUR fiel das Papier am 20.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 10,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,058 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 15,43 EUR.

Am 06.05.2025 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,14 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 178,75 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 161,65 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.07.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 04.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TeamViewer ein EPS in Höhe von 1,03 EUR in den Büchern stehen haben wird.

