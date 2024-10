TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag gesucht

So entwickelt sich TeamViewer

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Das Papier von TeamViewer konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 12,45 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TeamViewer-Aktie bisher bei 12,45 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,35 EUR. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 89.486 Aktien.

Am 20.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 15,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 20,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.06.2024 bei 10,01 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 17,14 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

TeamViewer veröffentlichte am 31.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,16 EUR. Im letzten Jahr hatte TeamViewer einen Gewinn von 0,20 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 164,12 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 154,15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte TeamViewer am 06.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 29.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TeamViewer einen Gewinn von 0,876 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

