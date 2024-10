TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 12,56 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 12,56 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bei 12,57 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,35 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 213.651 TeamViewer-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.10.2023 auf bis zu 15,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 24,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.06.2024 bei 10,01 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 25,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten TeamViewer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 17,14 EUR für die TeamViewer-Aktie.

TeamViewer ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,16 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat TeamViewer mit einem Umsatz von insgesamt 164,12 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,15 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,47 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 29.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass TeamViewer ein EPS in Höhe von 0,876 EUR in den Büchern stehen haben wird.

