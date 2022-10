TeamViewer Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von TeamViewer

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 8,88 EUR

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 8,80 EUR. Die TeamViewer-Aktie sank bis auf 8,77 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,86 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 10.100 Stück.

Bei 16,47 EUR markierte der Titel am 09.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 46,58 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 03.10.2022 auf bis zu 7,67 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 13,77 EUR an.

TeamViewer ließ sich am 03.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 120,97 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 137,48 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 03.11.2022 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 14.11.2023.

Redaktion finanzen.net

