TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag mit Kursfeuerwerk

Die Aktie notierte um 20.05.2022 12:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,3 Prozent auf 12,82 EUR zu. Bei 12,85 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,21 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 428.039 TeamViewer-Aktien.

Bei 34,08 EUR erreichte der Titel am 25.06.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 62,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.12.2021 bei 10,72 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 19,65 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,36 EUR.

Am 04.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,07 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 134,50 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 118,30 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 03.08.2022 erwartet. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 02.08.2023 erwartet.

In der TeamViewer-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,897 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

