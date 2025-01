TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 10,65 EUR zu.

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 10,65 EUR. Bei 10,67 EUR erreichte die TeamViewer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 10,51 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 80.915 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,26 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.02.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,93 EUR am 20.12.2024. Abschläge von 16,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TeamViewer 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,57 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 06.11.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 158,11 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 168,68 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte TeamViewer am 12.02.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von TeamViewer rechnen Experten am 10.02.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,900 EUR je Aktie belaufen.

