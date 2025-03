TeamViewer Aktie News: TeamViewer tritt am Freitagmittag auf der Stelle

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von TeamViewer. Anleger zeigten sich zuletzt bei der TeamViewer-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 12,38 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:42 Uhr die TeamViewer-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 12,38 EUR. In der Spitze gewann die TeamViewer-Aktie bis auf 12,43 EUR. Die TeamViewer-Aktie sank bis auf 12,28 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,37 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 57.696 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 14,03 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,33 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,93 EUR. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für TeamViewer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,066 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,57 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

TeamViewer ließ sich am 12.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,18 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 176,97 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 163,11 Mio. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 06.05.2025 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 06.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX zeigt sich schwächer

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX fällt mittags zurück

TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in TeamViewer von vor einem Jahr bedeutet