TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag im Minusbereich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 12,25 EUR.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 12,25 EUR. Bei 12,22 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,37 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 389.093 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 27.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,03 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. Bei 8,93 EUR fiel das Papier am 20.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

TeamViewer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,066 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 15,57 EUR aus.

Am 12.02.2025 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,18 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 176,97 Mio. EUR im Vergleich zu 163,11 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.05.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 06.05.2026 dürfte TeamViewer die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TeamViewer einen Gewinn von 1,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX zeigt sich schwächer

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX fällt mittags zurück

TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in TeamViewer von vor einem Jahr bedeutet