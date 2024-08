TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Mittwochnachmittag nahe Vortagesschluss

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von TeamViewer. Bei der TeamViewer-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 12,28 EUR.

Die TeamViewer-Aktie bewegte sich um 15:50 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 12,28 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TeamViewer-Aktie bei 12,33 EUR. Die TeamViewer-Aktie sank bis auf 12,21 EUR. Bei 12,22 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 31.913 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2023 bei 17,75 EUR. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 30,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 10,01 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.06.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TeamViewer 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 17,14 EUR.

TeamViewer gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,16 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,20 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent auf 164,12 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 154,15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2024 0,843 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

