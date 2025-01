TeamViewer Aktie News: TeamViewer verteuert sich am Nachmittag

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 10,70 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 10,70 EUR. Kurzfristig markierte die TeamViewer-Aktie bei 10,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 129.752 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 07.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,26 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 29,88 Prozent niedriger. Am 20.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,93 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

TeamViewer-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 14,57 EUR.

TeamViewer veröffentlichte am 06.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,25 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,16 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 168,68 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 158,11 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 12.02.2025 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 10.02.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,913 EUR je TeamViewer-Aktie.

