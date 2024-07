TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

TeamViewer im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 10,73 EUR.

Die TeamViewer-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,5 Prozent auf 10,73 EUR nach. Die TeamViewer-Aktie sank bis auf 10,73 EUR. Bei 10,76 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 47.848 TeamViewer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.08.2023 erreicht. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 39,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 10,01 EUR fiel das Papier am 28.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 7,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 17,29 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 07.05.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 161,65 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 151,31 Mio. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte TeamViewer am 31.07.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 05.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von TeamViewer.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,847 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

