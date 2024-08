TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagmittag nahe Vortagesniveau

Blick auf TeamViewer-Kurs

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von TeamViewer. Anleger zeigten sich zuletzt bei der TeamViewer-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 12,08 EUR.

Die TeamViewer-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 12,08 EUR. Der Kurs der TeamViewer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,08 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die TeamViewer-Aktie bis auf 12,01 EUR. Bei 12,06 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 16.184 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Bei 17,75 EUR markierte der Titel am 25.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 46,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 10,01 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.06.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,14 Prozent.

Zuletzt erhielten TeamViewer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 17,14 EUR je TeamViewer-Aktie an.

TeamViewer gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,16 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat TeamViewer 164,12 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 154,15 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 29.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass TeamViewer ein EPS in Höhe von 0,843 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

