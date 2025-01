TeamViewer Aktie News: TeamViewer reagiert am Mittag positiv

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 10,95 EUR.

Um 11:46 Uhr sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 10,95 EUR zu. Kurzfristig markierte die TeamViewer-Aktie bei 11,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 10,82 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 185.529 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.02.2024 bei 15,26 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,42 Prozent hinzugewinnen. Am 20.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,93 EUR ab. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 22,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

TeamViewer-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,64 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 06.11.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,16 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 168,68 Mio. EUR im Vergleich zu 158,11 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte TeamViewer am 12.02.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 10.02.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,913 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

