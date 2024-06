TeamViewer Aktie News: TeamViewer legt am Mittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von TeamViewer zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 10,88 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 10,88 EUR. Die TeamViewer-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,03 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,84 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 155.918 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 17,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 63,10 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,54 EUR. Dieser Wert wurde am 17.06.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je TeamViewer-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 17,29 EUR.

Am 07.05.2024 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,14 EUR. Im letzten Jahr hatte TeamViewer einen Gewinn von 0,13 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 161,65 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 151,31 Mio. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte TeamViewer am 31.07.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,848 EUR je Aktie belaufen.

