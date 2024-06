TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag gesucht

Notierung im Blick

Die Aktie von TeamViewer zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von TeamViewer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 11,01 EUR.

Die TeamViewer-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 11,01 EUR. Im Tageshoch stieg die TeamViewer-Aktie bis auf 11,09 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,84 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 313.621 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,75 EUR erreichte der Titel am 25.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 61,24 Prozent. Am 17.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,54 EUR. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 4,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 17,29 EUR.

Am 07.05.2024 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,13 EUR je Aktie verdient. TeamViewer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 161,65 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 151,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 05.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,848 EUR je Aktie in den TeamViewer-Büchern.

