TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagvormittag nahezu unbewegt

Blick auf TeamViewer-Kurs

Die Aktie von TeamViewer hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die TeamViewer-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 10,81 EUR an der Tafel.

Die TeamViewer-Aktie zeigte sich um 09:05 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 10,81 EUR an der Tafel. Kurzfristig markierte die TeamViewer-Aktie bei 10,84 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der TeamViewer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,81 EUR nach. Bei 10,84 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.547 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 39,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.06.2024 (10,54 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 2,50 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TeamViewer 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 17,29 EUR aus.

TeamViewer veröffentlichte am 07.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,14 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,13 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 161,65 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 151,31 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TeamViewer-Aktie in Höhe von 0,848 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX schwächelt schlussendlich

Börse Frankfurt: TecDAX klettert am Nachmittag

TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TeamViewer von vor 3 Jahren verloren