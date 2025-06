TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Dienstagvormittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 9,51 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 2,6 Prozent auf 9,51 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die TeamViewer-Aktie bei 9,51 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,45 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 19.305 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.08.2024 bei 13,66 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 43,66 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 8,93 EUR fiel das Papier am 20.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,058 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TeamViewer 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,07 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

TeamViewer veröffentlichte am 06.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TeamViewer ein EPS von 0,14 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 178,75 Mio. EUR – ein Plus von 10,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 161,65 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 29.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 04.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,02 EUR je TeamViewer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TeamViewer-Investment von vor einem Jahr verloren

TeamViewer-Aktie: Experten empfehlen TeamViewer im Mai mehrheitlich zum Kauf