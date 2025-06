TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagvormittag mit Einbußen

Kursentwicklung

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 9,16 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die TeamViewer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 9,16 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die TeamViewer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,10 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 66.147 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 02.08.2024 markierte das Papier bei 13,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 49,07 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 20.12.2024 auf bis zu 8,93 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,058 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 15,07 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 06.05.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,14 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 178,75 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 161,65 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.07.2025 erfolgen. TeamViewer dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.08.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,02 EUR je Aktie belaufen.

