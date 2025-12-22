DAX24.297 ±0,0%Est505.755 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,97 +3,4%Nas23.308 +1,3%Bitcoin76.767 +1,5%Euro1,1743 +0,2%Öl61,75 +2,0%Gold4.416 +1,8%
DAX stabil -- Tesla-CEO Musk sichert sich Milliarden-Aktienpaket -- BYD, Nike, Siemens Energy, TUI, Quantum eMotion, Lufthansa, Novo Nordisk, DroneShield, Bayer, Rüstungsaktien, Gold im Fokus
Tech-Aktien im Vergleich: Tesla, NVIDIA, Apple und Amazon setzen mit Kursrally Maßstäbe für Anleger
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Ziel 500 Dollar

22.12.25 12:44 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
415,35 EUR 3,80 EUR 0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Die grundlegende Nachfrage auf dem US-Automarkt dürfte im Dezember trotz des Gegenwinds für Elektrofahrzeuge (wegen der zuletzt ausgelaufener bestimmter staatlicher Förderungen) robust geblieben sein, schrieb Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen könnte sich schon im ersten Quartal 2026 normalisieren./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 16:47 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 16:47 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

