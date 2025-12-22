ANALYSE-FLASH: RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Ziel 500 Dollar
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Die grundlegende Nachfrage auf dem US-Automarkt dürfte im Dezember trotz des Gegenwinds für Elektrofahrzeuge (wegen der zuletzt ausgelaufener bestimmter staatlicher Förderungen) robust geblieben sein, schrieb Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen könnte sich schon im ersten Quartal 2026 normalisieren./mis/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 16:47 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 16:47 / EDT
