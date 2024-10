TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 13,50 EUR abwärts.

Um 15:53 Uhr rutschte die TeamViewer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 13,50 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte TeamViewer-Aktie bei 13,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 13,58 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 291.220 TeamViewer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 15,27 EUR. Gewinne von 13,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,01 EUR ab. Mit Abgaben von 25,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TeamViewer 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 17,14 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 31.07.2024 vor. Das EPS lag bei 0,16 EUR. Im letzten Jahr hatte TeamViewer einen Gewinn von 0,20 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 154,15 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 164,12 Mio. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 29.10.2025 dürfte TeamViewer die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2024 0,876 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

