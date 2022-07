TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagmittag mit roter Tendenz

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 9,92 EUR

Die TeamViewer-Aktie notierte um 25.07.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 9,77 EUR. Die TeamViewer-Aktie gab in der Spitze bis auf 9,63 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,81 EUR. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 223.831 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,41 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.09.2021 erreicht. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 67,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 8,86 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 10,25 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 15,77 EUR angegeben.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 03.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 02.08.2023 werfen.

