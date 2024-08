TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag gesucht

TeamViewer im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von TeamViewer. Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 12,40 EUR. Kurzfristig markierte die TeamViewer-Aktie bei 12,42 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 12,22 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 239.157 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Am 29.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,31 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,01 EUR. Dieser Wert wurde am 28.06.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 19,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 17,14 EUR je TeamViewer-Aktie an.

Am 31.07.2024 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,16 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,20 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 164,12 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 154,15 Mio. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte TeamViewer am 06.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 29.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,843 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Verluste in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende in Rot

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX in der Verlustzone

Schwacher Handel: TecDAX am Montagmittag mit Abgaben