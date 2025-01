TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag verlustreich

TeamViewer im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die TeamViewer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 11,08 EUR ab.

Die TeamViewer-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 11,08 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bisher bei 11,07 EUR. Bei 11,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 7.181 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.02.2024 auf bis zu 15,26 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 37,73 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2024 (8,93 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 19,44 Prozent Luft nach unten.

Nachdem TeamViewer seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,64 EUR.

Am 06.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 168,68 Mio. EUR im Vergleich zu 158,11 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die TeamViewer-Bilanz für Q4 2024 wird am 12.02.2025 erwartet. Schätzungsweise am 10.02.2026 dürfte TeamViewer die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem TeamViewer-Gewinn in Höhe von 0,919 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

