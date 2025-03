TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 12,41 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die TeamViewer-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:04 Uhr um 1,0 Prozent auf 12,41 EUR nach. Das Tagestief markierte die TeamViewer-Aktie bei 12,37 EUR. Bei 12,37 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.444 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 28.03.2024 auf bis zu 13,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,65 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,93 EUR. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 28,07 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,066 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 15,57 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 12.02.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 EUR, nach 0,18 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,50 Prozent auf 176,97 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 163,11 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.05.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 06.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TeamViewer einen Gewinn von 1,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX fällt am Donnerstagmittag

Börse Frankfurt: TecDAX verliert am Donnerstagmittag

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in TeamViewer von vor 3 Jahren bedeutet