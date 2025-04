TeamViewer Aktie News: TeamViewer macht am Vormittag Boden gut

Aktienentwicklung

Die Aktie von TeamViewer zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von TeamViewer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 12,98 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 12,98 EUR. In der Spitze legte die TeamViewer-Aktie bis auf 12,98 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 12,95 EUR. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.355 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.08.2024 bei 13,66 EUR. Gewinne von 5,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 8,93 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 45,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,066 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,57 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 12.02.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,18 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 176,97 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 163,11 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.05.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 06.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,04 EUR je TeamViewer-Aktie.

