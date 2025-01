TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von TeamViewer zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 11,38 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 11,38 EUR bewegte sich die TeamViewer-Aktie um 09:05 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der TeamViewer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,38 EUR zu. Die TeamViewer-Aktie sank bis auf 11,32 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,38 EUR. Zuletzt wechselten 5.602 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,26 EUR erreichte der Titel am 07.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,09 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2024 (8,93 EUR). Mit einem Kursverlust von 21,56 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 14,64 EUR angegeben.

TeamViewer gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,25 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. TeamViewer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 168,68 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 158,11 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die TeamViewer-Bilanz für Q4 2024 wird am 12.02.2025 erwartet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 10.02.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,919 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Gewinne in Frankfurt: TecDAX liegt am Dienstagmittag im Plus

Zuversicht in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen mittags zu

TecDAX aktuell: TecDAX bewegt sich zum Start des Dienstagshandels im Plus