TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagmittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 10,85 EUR abwärts.

Um 11:43 Uhr ging es für die TeamViewer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 10,85 EUR. Die TeamViewer-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,78 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,99 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 28.648 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 63,62 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.06.2024 bei 10,01 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 8,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 17,00 EUR.

TeamViewer gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TeamViewer ein EPS von 0,13 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 161,65 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 151,31 Mio. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 1,45 EUR je TeamViewer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start Verluste

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX gibt nach

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zeigt sich mittags leichter