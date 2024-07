TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 10,82 EUR nach.

Um 15:52 Uhr fiel die TeamViewer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 10,82 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die TeamViewer-Aktie bis auf 10,78 EUR. Bei 10,99 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 75.077 Aktien.

Am 25.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 64,00 Prozent hinzugewinnen. Am 28.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,01 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 7,53 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 17,00 EUR für die TeamViewer-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 07.05.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 EUR gegenüber 0,13 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat TeamViewer mit einem Umsatz von insgesamt 161,65 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,83 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte TeamViewer am 31.07.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TeamViewer einen Gewinn von 1,45 EUR je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

