TeamViewer Aktie News: TeamViewer reagiert am Nachmittag positiv

Blick auf TeamViewer-Kurs

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die TeamViewer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 10,92 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von TeamViewer legte um 15:50 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 10,92 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TeamViewer-Aktie bisher bei 10,97 EUR. Bei 10,81 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 144.724 Stück gehandelt.

Am 25.08.2023 markierte das Papier bei 17,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 38,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,01 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 9,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für TeamViewer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 17,00 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TeamViewer am 07.05.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,13 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 161,65 Mio. EUR – ein Plus von 6,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 151,31 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 31.07.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 05.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,847 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

XETRA-Handel: So entwickelt sich der TecDAX mittags

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start Verluste

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX gibt nach