TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag mit Kurseinbußen

TeamViewer im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 11,54 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:01 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 11,54 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die TeamViewer-Aktie bis auf 11,52 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,52 EUR. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.173 Stück gehandelt.

Bei 15,26 EUR erreichte der Titel am 07.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 24,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,93 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 22,65 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,64 EUR.

Am 06.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 168,68 Mio. EUR im Vergleich zu 158,11 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.02.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 10.02.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,919 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TeamViewer von vor 3 Jahren eingebracht

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX startet in der Verlustzone

Gewinne in Frankfurt: TecDAX liegt am Dienstagmittag im Plus