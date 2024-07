TeamViewer Aktie News: TeamViewer haussiert am Nachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von TeamViewer zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 10,8 Prozent auf 12,22 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere um 15:51 Uhr 10,8 Prozent. Die TeamViewer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,56 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 11,98 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.013.495 TeamViewer-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,75 EUR) erklomm das Papier am 25.08.2023. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 45,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.06.2024 bei 10,01 EUR. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 22,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TeamViewer 0,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 17,00 EUR.

TeamViewer gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 161,65 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 151,31 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte TeamViewer am 31.07.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 05.08.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,847 EUR je TeamViewer-Aktie.

