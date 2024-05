TecDAX-Papier CompuGroup Medical SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CompuGroup Medical SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Langfristige Anlage

Das wäre der Gewinn bei einem frühen CompuGroup Medical SE-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem CompuGroup Medical SE-Papier statt. Der Schlusskurs des CompuGroup Medical SE-Papiers betrug an diesem Tag 17,56 EUR. Hätte ein Anleger 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die CompuGroup Medical SE-Aktie investiert, befänden sich nun 569,476 CompuGroup Medical SE-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der CompuGroup Medical SE-Aktie auf 28,34 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16.138,95 EUR wert. Damit wäre die Investition 61,39 Prozent mehr wert.

Alle CompuGroup Medical SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,47 Mrd. Euro. Am 04.05.2007 fand der erste Handelstag der CompuGroup Medical SE-Aktie an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des CompuGroup Medical SE-Anteils belief sich damals auf 18,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net