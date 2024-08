TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Lohnendes TeamViewer-Investment?

Wer vor Jahren in TeamViewer-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 1 Jahr wurde das TeamViewer-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 16,73 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die TeamViewer-Aktie investiert hat, hat nun 5,979 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 07.08.2024 auf 12,68 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 75,78 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 24,22 Prozent.

Der Börsenwert von TeamViewer belief sich zuletzt auf 1,94 Mrd. Euro. TeamViewer-Papiere wurden am 25.09.2019 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines TeamViewer-Anteils bei 26,25 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net