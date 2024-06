TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TeamViewer von vor 3 Jahren verloren

Performance im Blick

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die TeamViewer-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel

Am 20.06.2021 wurden TeamViewer-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 33,93 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 294,724 TeamViewer-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des TeamViewer-Papiers auf 10,63 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3.132,92 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -68,67 Prozent.

TeamViewer erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,76 Mrd. Euro. Die TeamViewer-Aktie wurde am 25.09.2019 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines TeamViewer-Anteils auf 26,25 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net