TecDAX-Wert PNE-Aktie: Dieser Dividende blicken PNE-Aktionäre entgegen

PNE-Dividendenzahlung

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende erhalten PNE-Aktionäre.

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von TecDAX-Papier PNE am 30.05.2024 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2023 0,04 EUR. Die Dividende hat sich somit gemäß der Dividendenhistorie nicht verändert. 6,11 Mio. EUR werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Damit ergab sich für die Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderung.

Veränderung der Dividendenrendite

Schlussendlich notierte der PNE-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 14,88 EUR. Der Dividendenabschlag auf den PNE-Titel erfolgt am 31.05.2024, dem Ex-Dividende-Tag. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem PNE-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Aktionäre. Der PNE-Titel verzeichnet für 2023 eine Dividendenrendite von 0,29 Prozent. Die Dividendenrendite ist somit im Vorjahresvergleich gestiegen. Damals betrug sie noch 0,19 Prozent.

Reale Rendite und Aktienkurs im Vergleich

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von PNE via XETRA 4,94 Prozent verteuert. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Steigerung von 6,98 Prozent statt.

Aktionärsvergütungen in der Peergroup

Im Vergleich mit der Peergroup (SMA Solar, Nordex) schneidet PNE im Jahr 2023 nicht so gut ab wie die Konkurrenz. Bei der Dividendenrendite ernüchtert der Dividenden-Titel im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenzahlung. Der stärkste Dividenden-Titel in der Peergroup ist SMA Solar mit einer Dividendenauszahlung von 0,50 EUR und einer Dividendenrendite von 0,50 Prozent.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel PNE

Für das Jahr 2024 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 0,05 EUR aus. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 0,33 Prozent erhöhen.

Kerndaten von PNE

Der Börsenwert des TecDAX-Unternehmens PNE beträgt aktuell 1,118 Mrd. EUR. Das PNE-KGV beträgt aktuell 0,00. Im Jahr 2023 erwirtschaftete PNE einen Umsatz von 121,530 Mio.EUR sowie einen Gewinn je Aktie von -0,13 EUR.

