Die Highlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 35 im Überblick
So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 35 im Überblick.
Platz 31: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 35/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 22.08.2025 und dem 29.08.2025. Stand ist der 29.08.2025.
Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
Platz 30: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -7,83 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 29: Siltronic
Siltronic: -6,92 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 28: QIAGEN
QIAGEN: -6,67 Prozent
Quelle: QIAGEN
Platz 27: Bechtle
Bechtle: -6,19 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 26: JENOPTIK
JENOPTIK: -5,29 Prozent
Quelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
Platz 25: Infineon
Infineon: -5,13 Prozent
Quelle: Infineon Technologies
Platz 24: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: -5,01 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 23: Nordex
Nordex: -4,65 Prozent
Quelle: Nordex AG
Platz 22: AIXTRON SE
AIXTRON SE: -4,64 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 21: Drägerwerk
Drägerwerk: -4,20 Prozent
Quelle: Drägerwerk
Platz 20: SMA Solar
SMA Solar: -3,66 Prozent
Quelle: SMA Solar
Platz 19: Nagarro SE
Nagarro SE: -2,59 Prozent
Quelle: Nagarro
Platz 18: EVOTEC SE
EVOTEC SE: -1,90 Prozent
Quelle: evotec
Platz 17: Formycon
Formycon: -1,43 Prozent
Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
Platz 16: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: -1,40 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 15: ATOSS Software
ATOSS Software: -1,35 Prozent
Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com
Platz 14: Eckert Ziegler
Eckert Ziegler: -1,20 Prozent
Quelle: Eckert & Ziegler
Platz 13: PNE
PNE: -1,00 Prozent
Quelle: PNE
Platz 12: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: -0,67 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 11: IONOS
IONOS: -0,65 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 10: SAP SE
SAP SE: -0,39 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 9: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -0,25 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 8: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: -0,19 Prozent
Quelle: Carl Zeiss Meditec
Platz 7: freenet
freenet: -0,07 Prozent
Quelle: freenet
Platz 6: TeamViewer
TeamViewer: 0,61 Prozent
Quelle: II.studio / Shutterstock.com
Platz 5: CANCOM SE
CANCOM SE: 0,66 Prozent
Quelle: Cancom
Platz 4: Sartorius vz
Sartorius vz: 1,07 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 3: Kontron
Kontron: 1,16 Prozent
Quelle: Kontron
Platz 2: United Internet
United Internet: 1,87 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 1: HENSOLDT
HENSOLDT: 2,43 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Weitere News
Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag