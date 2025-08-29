DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,11 -5,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.925 +0,1%Euro1,1685 ±-0,0%Öl68,12 -0,2%Gold3.448 ±0,0%
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX geht tiefer ins Wochenende -- Wall Street letztlich im Minus -- BYD steigert Gewinn -- Marvell, Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
BVB-Aktie: Deutscher Champions-League-Pionier! BVB-Aktie: Deutscher Champions-League-Pionier!
VW-Aktie: Millionenstrafe in Brasilien wegen Sklavenarbeit VW-Aktie: Millionenstrafe in Brasilien wegen Sklavenarbeit
Tech-Branche im Fokus

Die Highlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 35 im Überblick

31.08.25 01:11 Uhr
Die Tops und Flops im TecDAX: Das war die Performance in KW 35 | finanzen.net
Börse Frankfurt

So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 35 im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
TecDAX
3.703,6 PKT -39,6 PKT -1,06%
Charts|News|Analysen

Die schlechtesten und besten TecDAX-Werte in der Kalenderwoche 35

Platz 31: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 35/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 22.08.2025 und dem 29.08.2025. Stand ist der 29.08.2025.

Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Platz 30: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -7,83 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

Platz 29: Siltronic

Siltronic: -6,92 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 28: QIAGEN

QIAGEN: -6,67 Prozent

Quelle: QIAGEN

Platz 27: Bechtle

Bechtle: -6,19 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Platz 26: JENOPTIK

JENOPTIK: -5,29 Prozent

Quelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Platz 25: Infineon

Infineon: -5,13 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 24: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: -5,01 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

Platz 23: Nordex

Nordex: -4,65 Prozent

Quelle: Nordex AG

Platz 22: AIXTRON SE

AIXTRON SE: -4,64 Prozent

Quelle: AIXTRON

Platz 21: Drägerwerk

Drägerwerk: -4,20 Prozent

Quelle: Drägerwerk

Platz 20: SMA Solar

SMA Solar: -3,66 Prozent

Quelle: SMA Solar

Platz 19: Nagarro SE

Nagarro SE: -2,59 Prozent

Quelle: Nagarro

Platz 18: EVOTEC SE

EVOTEC SE: -1,90 Prozent

Quelle: evotec

Platz 17: Formycon

Formycon: -1,43 Prozent

Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 16: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: -1,40 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 15: ATOSS Software

ATOSS Software: -1,35 Prozent

Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Platz 14: Eckert Ziegler

Eckert Ziegler: -1,20 Prozent

Quelle: Eckert & Ziegler

Platz 13: PNE

PNE: -1,00 Prozent

Quelle: PNE

Platz 12: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: -0,67 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 11: IONOS

IONOS: -0,65 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 10: SAP SE

SAP SE: -0,39 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 9: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -0,25 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Platz 8: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: -0,19 Prozent

Quelle: Carl Zeiss Meditec

Platz 7: freenet

freenet: -0,07 Prozent

Quelle: freenet

Platz 6: TeamViewer

TeamViewer: 0,61 Prozent

Quelle: II.studio / Shutterstock.com

Platz 5: CANCOM SE

CANCOM SE: 0,66 Prozent

Quelle: Cancom

Platz 4: Sartorius vz

Sartorius vz: 1,07 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 3: Kontron

Kontron: 1,16 Prozent

Quelle: Kontron

Platz 2: United Internet

United Internet: 1,87 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 1: HENSOLDT

HENSOLDT: 2,43 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

