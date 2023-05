Telefonica Deutschland Aktie News: Telefonica Deutschland am Donnerstagvormittag gesucht

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 3,00 EUR zu. Kurzfristig markierte die Telefonica Deutschland-Aktie bei 3,03 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,02 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 708.433 Telefonica Deutschland-Aktien.

Am 04.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,15 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,93 Prozent könnte die Telefonica Deutschland-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,01 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,16 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 2,81 EUR je Telefonica Deutschland-Aktie an.

Am 03.11.2022 hat Telefonica Deutschland die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Telefonica Deutschland in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.003,00 EUR im Vergleich zu 1.967,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.07.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 24.07.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Telefonica Deutschland-Gewinn in Höhe von 0,075 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com