Tencent Aktie News: Tencent am Freitagvormittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 51,51 EUR abwärts.

Die Tencent-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,9 Prozent auf 51,51 EUR ab. Die Tencent-Aktie gab in der Spitze bis auf 51,51 EUR nach. Bei 51,96 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wechselten via Frankfurt 408 Tencent-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 56,58 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tencent-Aktie somit 8,96 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 30,51 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tencent-Aktie 68,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Tencent-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,40 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,11 CNY ausgeschüttet werden.

Am 13.11.2024 lud Tencent zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS wurde auf 6,27 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,13 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 181,93 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 166,94 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Tencent am 19.03.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Tencent im Jahr 2024 22,65 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

