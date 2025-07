Tencent Aktie News: Tencent verteidigt Stellung am Freitagmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Tencent hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Tencent-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Frankfurt-Handel hat das Papier einen Wert von 56,98 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:56 Uhr bei der Tencent-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Frankfurt bei 56,98 EUR. Der Kurs der Tencent-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 56,98 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Tencent-Aktie bis auf 56,47 EUR. Mit einem Wert von 56,47 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Tencent-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 656 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.03.2025 bei 66,25 EUR. Gewinne von 16,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 40,27 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 29,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,37 CNY, nach 4,50 HKD im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 14.05.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,62 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,87 HKD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tencent in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 192,48 Mrd. HKD im Vergleich zu 173,53 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 13.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 19.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Tencent im Jahr 2025 26,30 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

