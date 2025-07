Tencent Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Tencent

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Tencent gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tencent-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 0,2 Prozent auf 56,89 EUR ab.

Die Tencent-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 15:56 Uhr um 0,2 Prozent auf 56,89 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Tencent-Aktie bis auf 56,51 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,55 EUR. Zuletzt wechselten 981 Tencent-Aktien den Besitzer.

Bei 66,25 EUR markierte der Titel am 19.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,45 Prozent. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,27 EUR. Mit einem Kursverlust von 29,22 Prozent würde die Tencent-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Tencent-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,50 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,37 CNY belaufen.

Tencent veröffentlichte am 14.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 5,62 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,87 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 173,53 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 192,48 Mrd. HKD ausgewiesen.

Die Tencent-Bilanz für Q2 2025 wird am 13.08.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Tencent-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 19.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 26,32 CNY je Tencent-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

