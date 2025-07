Ukraine: Ex-Verteidigungsminister Umjerow wechselt in Sicherheitsrat

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Ex-Verteidigungsminister und Verhandlungsführer bei den direkten Gesprächen mit Russland, Rustem Umjerow, zum Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats ernannt. Das geht aus einem Erlass auf der Präsidentenwebsite hervor. Zuvor entließ Selenskyj Olexander Lytwynenko, den er im März 2024 auf den Posten gesetzt hatte.

Selenskyj schrieb in einem Beitrag auf der Plattform X, dass er mit Umjerow über die Arbeit des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats gesprochen habe. Demnach müsse weiter an Waffenvereinbarungen mit den Partnern der Ukraine gearbeitet werden. Ziel sei auch, die Verhandlungen mit Russland zu intensivieren.

Umjerow dankt Präsidenten für das Vertrauen

Umjerow dankte Selenskyj auf X für das Vertrauen. Er teilte zugleich eine Liste mit Aufgaben, die der ukrainische Präsident und er besprochen hätten.

Dem Sicherheitsrat gehören Regierungsmitglieder, die Geheimdienstchefs, aber auch der Generalstaatsanwalt, der Chef der Zentralbank und der Präsident der Akademie der Wissenschaften an. In dem Rat werden unter Vorsitz des Präsidenten Fragen der nationalen Sicherheit diskutiert. Der Sekretär erfüllt dabei vor allem organisatorische Aufgaben und untersteht direkt dem Staatschef.

In der Ukraine wurde in dem seit mehr als drei Jahren andauernden russischen Angriffskrieg die Regierung jüngst erneut umgebildet. Am Donnerstag bestätigte die Rada Selenskyjs Wunschkandidatin Julia Swyrydenko als Ministerpräsidentin und ihr Kabinett. Der ehemalige Regierungschef Denys Schmyhal löste Umjerow als Verteidigungsminister ab. Umjerow war zuvor als neuer Botschafter in den USA gehandelt worden. Medien zufolge lehnten die USA die Personalie ab./ksr/DP/zb