Tencent Aktie News: Tencent am Mittag mit Einbußen

Die Aktie von Tencent gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Tencent-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 56,56 EUR.

Die Tencent-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 11:59 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 56,56 EUR. In der Spitze fiel die Tencent-Aktie bis auf 56,51 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 56,55 EUR. Der Tagesumsatz der Tencent-Aktie belief sich zuletzt auf 688 Aktien.

Bei 66,25 EUR erreichte der Titel am 19.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,13 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,27 EUR. Abschläge von 28,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Tencent seine Aktionäre 2024 mit 4,50 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,37 CNY je Aktie ausschütten.

Tencent veröffentlichte am 14.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,62 HKD, nach 4,87 HKD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 192,48 Mrd. HKD – ein Plus von 10,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tencent 173,53 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Tencent am 13.08.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Tencent rechnen Experten am 19.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Tencent im Jahr 2025 26,32 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

