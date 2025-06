Tencent Aktie News: Tencent am Mittag ohne große Veränderung

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Tencent. Zum Vortag unverändert notierte die Tencent-Aktie zuletzt im Frankfurt-Handel bei 55,91 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Tencent-Aktie im Frankfurt-Handel und tendierte um 11:35 Uhr bei 55,91 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Tencent-Aktie bei 56,31 EUR. Die Tencent-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 55,83 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 56,31 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tencent-Aktien beläuft sich auf 1.439 Stück.

Am 19.03.2025 markierte das Papier bei 66,25 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 18,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,27 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tencent-Aktie 27,98 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,50 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,38 CNY.

Am 14.05.2025 legte Tencent die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 5,61 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 4,87 HKD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 192,48 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173,53 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Am 13.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2025 auf 26,24 CNY je Aktie.

